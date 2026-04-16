У Apple проблемы с поставками MacBook Neo

Вся компьютерная индустрия с тревогой следит за появлением MacBook Neo, поскольку конкуренты Apple понимают — сейчас им сложно предложить что-то сопоставимое в ценовом сегменте 599 долларов. И, похоже, главным соперником устройства на данный момент выступают не другие бренды, а спрос и способность компании поддерживать объёмы поставок. Apple активно нацелилась на образовательный рынок и в новом рекламном ролике показала, насколько успешно продаётся MacBook Neo. В видео школьники используют в классе iPad, однако с выходом ноутбука за 599 долларов многие учащиеся, вероятно, предпочтут перейти с планшетов именно на ноутбук. Причина проста — MacBook Neo предлагает заметно больше универсальности. Даже если сопоставимый по цене M4 iPad Air может быть мощнее, macOS лучше подходит для повседневных учебных задач, работы с документами и многозадачности.

Несмотря на ограничение в 8 ГБ объединённой памяти, устройство уверенно справляется с многозадачной работой. Сообщается, что ноутбук способен открывать до 60 приложений подряд без серьёзной потери производительности, демонстрируя хорошую оптимизацию macOS. Apple также не стала экономить на качестве корпуса — MacBook Neo получил цельнометаллический алюминиевый unibody-корпус, что особенно важно для студентов и школьников, которые часто эксплуатируют технику в более жёстких условиях. И спрос на модель оказался настолько высоким, что Apple в конце рекламного ролика указала статус «доступность ограничена».