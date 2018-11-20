У Google Pixel 3 появилась новая проблема с камерой

Самая лучшая часть Pixel 3 от Google - его камера, но самая худшая - это растущий список странных ошибок, которые затрагивают устройство. Некоторое время пользователи сталкиваются с ошибкой камеры Pixel 3, которая может сделать камеру совершенно бесполезной. Похоже, Google не делает ничего, чтобы помочь устранить проблему для затронутых пользователей.

На форумах продуктов Google пользователи жалуются, что когда стороннее приложение пытается получить доступ к камере, появляется сообщение «не удается подключиться к камере», и доступ к камере отключается. Когда это происходит, фонарик также отключается. Перезагрузка иногда исправляет ситуацию, но только временно. У некоторых ошибка сохраняется даже через заводской сброс и может даже произойти в безопасном режиме.

Данная проблема требует в большинстве случаев замены устройства. Однако многим пострадавшим пользователям отказывают в замене устройств. Скорее всего разработчики уже работают над исправлением ошибки и затронутым пользователям нужно просто подождать.