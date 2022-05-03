У OnePlus 10 Pro просто ужасная камера

Также упоминались производительность сверхширокой камеры на низком уровне, проблемы с балансом белого при слабом освещении и отсутствие деталей в видео с хорошим освещением. Однако это не означает, что OnePlus 10 Pro не имеет своих преимуществ. Например, обозреватели обнаружили, что динамический диапазон днем и в помещении превосходен, как и детализация. Шум редко является проблемой, и телеобъектив отлично справляется со своей задачей. Кроме того, видео при слабом освещении показывают достаточное количество мелких деталей. Но, конечно, этого недостаточно для того, чтобы пользователь мог получить действительно качественные снимки, а значит, смартфон, который делает внушительный акцент именно на камере, просто не справится с поставленной задачей. И это достаточно грустно на самом деле, так как в определенном плане устройство казалось более или менее привлекательным.