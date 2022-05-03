У OnePlus 10 Pro просто ужасная камера

DxOMark опубликовал свой обзор камеры OnePlus 10 Pro, и он соответствует большинству обзоров. Вывод таков, что у телефона есть серьезные проблемы, которые не позволяют ему конкурировать с большинством соперников по рынку. В результате телефон занимает 27-е место в глобальном рейтинге DxOMark, сразу за Xiaomi Mi 10 Pro, Mi 11 Pro, vivo X60 Pro+ и Apple iPhone 12 Pro. Все флагманы старше года. Наиболее заметными недостатками, на которые указал DxOMark, являются цветовые артефакты с розоватым оттенком, особенно в условиях низкой освещенности, ореолы и артефакты слияния.

Также упоминались производительность сверхширокой камеры на низком уровне, проблемы с балансом белого при слабом освещении и отсутствие деталей в видео с хорошим освещением. Однако это не означает, что OnePlus 10 Pro не имеет своих преимуществ. Например, обозреватели обнаружили, что динамический диапазон днем ​​и в помещении превосходен, как и детализация. Шум редко является проблемой, и телеобъектив отлично справляется со своей задачей. Кроме того, видео при слабом освещении показывают достаточное количество мелких деталей. Но, конечно, этого недостаточно для того, чтобы пользователь мог получить действительно качественные снимки, а значит, смартфон, который делает внушительный акцент именно на камере, просто не справится с поставленной задачей. И это достаточно грустно на самом деле, так как в определенном плане устройство казалось более или менее привлекательным.
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