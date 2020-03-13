У Redmi K30 Pro не будет проблем с поставками

Руководитель бренда Redmi Лу Вейбинг заверил общественность, что у флагманского смартфона Redmi K30 Pro не будет проблем с поставками. Официальная презентация устройства состоится уже в этом месяце. Смартфону прочат безрамочное исполнение, выдвижную фронтальную камеру, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865, оперативную память нового поколения LPDDR5, быструю флэш-память UFS 3.0, поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 33 Вт, основную камеру с главным датчиком Sony IMX686 оптического формата 1/1,7 дюйма, разрешением 64 Мп и размером пикселя 1,6 мкм и перископной камерой, которой не будет в стандартном Redmi K30.