У Samsung Galaxy S10 после обновления начались серьезные проблемы

2019-05-29, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Samsung Galaxy S10; [32]
Смартфоны семейства Samsung Galaxy S10 получили обновление с маркировкой XXU1ASE5, которое принесло не только улучшения, но и головную боль пользователям.

Вместе с апдейтом гаджеты получили ночной режим для камеры, майское обновление безопасности, а также другие улучшения.

Но вместе с этим в работе «десяток» появились сбои. В первую очередь, смартфоны зависают при активации сторонних приложений. Больше всего они «реагируют» на Twitter и Nova Launcher, но «заморозку» вызывают и другие приложения.

Также Samsung Galaxy S10 зависают сами по себе, без помощи приложений. На некоторое время они перестают реагировать на действия пользователя, не перезагружаются (но через время перезагрузка происходит самостоятельно), а сканер отпечатков пальцев работает медленно либо перестает работать вообще.

Сброс к заводским настройкам проблему не решает.

Samsung пока никак не реагирует на жалобы пользователей, но мы надеемся, что вскоре компания выпустит новое обновление, которое устранит эти зависания.


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