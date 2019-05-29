У Samsung Galaxy S10 после обновления начались серьезные проблемы

Смартфоны семейства Samsung Galaxy S10 получили обновление с маркировкой XXU1ASE5, которое принесло не только улучшения, но и головную боль пользователям.

Вместе с апдейтом гаджеты получили ночной режим для камеры, майское обновление безопасности, а также другие улучшения. Но вместе с этим в работе «десяток» появились сбои. В первую очередь, смартфоны зависают при активации сторонних приложений. Больше всего они «реагируют» на Twitter и Nova Launcher, но «заморозку» вызывают и другие приложения. Также Samsung Galaxy S10 зависают сами по себе, без помощи приложений. На некоторое время они перестают реагировать на действия пользователя, не перезагружаются (но через время перезагрузка происходит самостоятельно), а сканер отпечатков пальцев работает медленно либо перестает работать вообще.

Сброс к заводским настройкам проблему не решает. Samsung пока никак не реагирует на жалобы пользователей, но мы надеемся, что вскоре компания выпустит новое обновление, которое устранит эти зависания.