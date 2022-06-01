У Samsung Galaxy Watch 5 Pro не будет вращающегося безеля

Была надежда, что новая модель Galaxy Watch 5 Pro получит вращающийся безель, но недавняя информация опровергла это. Предыдущие часы Samsung пытались эмулировать эту аппаратную функцию с помощью сенсорного экрана, но это никогда не работало должным образом. Вращающийся безель не повлиял на водонепроницаемость или долговечность часов и был уникальной особенностью на рынке умных часов, поэтому неясно, почему Samsung захотела его убрать. Мы много слышали о Samsung Galaxy Watch5 Pro. У него будет титановый корпус и сапфировое стекло , большая батарея на 572 мАч , возможно термометр.