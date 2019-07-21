У Samsung до сих пор нет новой даты запуска Galaxy Fold

На прошлой неделе возникли надежды на предстоящую новую дату запуска Galaxy Fold, когда на фотографии была показана улучшенная тестовая модель в руках человека в метро Нью-Дели.

По сообщениям, Samsung исправила ситуацию, засунув пленку в корпус телефона, чтобы ее нельзя было снять. Также уменьшено отверстие в верхней и нижней частях петель, чтобы предотвратить попадание посторонних материалов в устройство.

В настоящее время Samsung уделяет основное внимание мероприятию Unpacked, запланированному на 7 августа, где мы должны увидеть выпуск серии Galaxy Note 10 и Galaxy Watch Active 2. Но, по мнению Samsung, она следит за Huawei. Ожидается, что собственная складная модель Huawei Mate X будет выпущена не позднее сентября и Samsung постарается опередить своего конкурента.