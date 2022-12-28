У Samsung рухнули продажи флагманов

Сегодня инсайдеры поделились достаточно интересной информацией о продажах смартфонов компании Samsung. Начать стоит с того, что производитель повысил среднюю стоимость проданных устройств на 2% по сравнению с предыдущим годом, что достаточно приятно, хотя у Apple этот же показатель вырос до 7%. При этом продажи у корейского гиганта не очень хорошие — изначально производитель планировал продать до 30 миллионов смартфонов перед запуском нового поколения смартфонов флагманской линейки, но теперь речь о таких продажах уже не идёт. Инсайдеры заявили, что компания планирует существенно снизить свои планы по продажам до конца года, так как осталось, как вы все понимаете, не так уж много дней до начала 2023 года. И в этом есть смысл.

Дело в том, что смартфоны серии Samsung Galaxy S22 получили достаточно слабый набор преимуществ по сравнению с предыдущим поколением — пользователи просто понимают, что им нет смысла вкладывать средства в покупку смартфона, так как за эти деньги они не получат практически ничего. Естественно, такой подход к привлечению внимания аудитории не работает, так что и продажи у компании снизились даже с учётом того, что скоро праздники и пользователи перед Новым годом будут покупать достаточно много различных устройств. Возможно, это покажет компании, что нужно выпускать более интересные гаджеты, иначе и Samsung Galaxy S23 не будет продаваться так уж хорошо. Но пока что об этом информации у нас никакой нет, слухов слишком много и они сильно отличаются друг от друга.
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