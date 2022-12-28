У Samsung рухнули продажи флагманов

Дело в том, что смартфоны серии Samsung Galaxy S22 получили достаточно слабый набор преимуществ по сравнению с предыдущим поколением — пользователи просто понимают, что им нет смысла вкладывать средства в покупку смартфона, так как за эти деньги они не получат практически ничего. Естественно, такой подход к привлечению внимания аудитории не работает, так что и продажи у компании снизились даже с учётом того, что скоро праздники и пользователи перед Новым годом будут покупать достаточно много различных устройств. Возможно, это покажет компании, что нужно выпускать более интересные гаджеты, иначе и Samsung Galaxy S23 не будет продаваться так уж хорошо. Но пока что об этом информации у нас никакой нет, слухов слишком много и они сильно отличаются друг от друга.