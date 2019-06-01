У американского диджея загорелся ноутбук MacBook Pro

В «копилке» Apple появился еще один случай самовозгорания «яблочного» гаджета. На этот раз взорвался и загорелся 15-дюймовый ноутбук MacBook Pro 2015 года выпуска.

Подробностями истории поделился сам владелец — американский диджей White Panda. По его словам, ноутбук был у него на коленях и внезапно начал дымиться. Он успел положить устройство на пол, поэтому отделался легким испугом. А вот о самом ноутбуке такого не скажешь — он полностью сгорел. К тому же, деревянный пол под ним почернел.

White Panda сразу же отнес MacBook Pro в сервисный центр Apple, где его забрали и пообещали дать ответ в течение пяти дней. Пользователь говорит, что за время пользования его ноутбук дважды был в сервисном центре — меняли дисплей и тачпад.