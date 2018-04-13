У экранов Samsung Galaxy S9 обнаружились проблемы с черным цветом

Ни для кого не секрет, что Samsung Display является самым крупным производителем OLED-дисплеев, большинство из которых были признаны специалистами лучшими в индустрии. Однако это не спасает пользователей от бракованных экземпляров. Пользователи форума XDA Developers и других ресурсов начали жаловаться на проблему Black Crush в экранах Samsung Galaxy S 9. Черный цвет на бракованных дисплеях плохо переходит в оттенки серого, из-за чего изображение будто состоит из темных квадратиков. Отмечается, что проблема проявляется как на статистических изображениях, так и при просмотре видео. По словам специалистов, проблема программная, а потому недовольным пользователям нужно просто дождаться обновления.