U&i выпустила 4 новых аудиоустройства

U&i недавно выпустила на индийский рынок 4 новых аудиоустройства. Аудиоустройства отличаются стильным дизайном и обеспечивают захватывающее качество звука.

Наушники U&i Mystar Series TWS имеют минималистичный дизайн и небольшой размер. Каждый наушник имеет аккумулятор емкостью 26 мАч, который заряжается до 100% за 60 минут. Футляр оснащен аккумулятором емкостью 300 мАч, который можно полностью зарядить за 90 минут. Компания обещает до 40 часов воспроизведения музыки с зарядным чехлом. Для подключения беспроводные наушники используют Bluetooth 5.0, обеспечивающий радиус действия до 10 м. Наушники TWS также поддерживают сенсорные жесты, которые можно использовать для пропуска песен, регулировки громкости и приема звонков. Наушники U&i Mystar Series TWS доступны в белом и черном цветах.

Наушники U&i Platinum Series TWS имеют более стильный вид и изготовлены из АБС-пластика. Для подключения наушники используют последнюю версию Bluetooth 5.3. U&i Platinum Series TWS обеспечивают 24 часа автономной работы с чехлом для зарядки. Наушники доступны в одном ярко-красном цвете.

Наушники U&i Desire с шейным ободом имеют минималистичный вид, а его каркас изготовлен из легких материалов ABS и силикона, что делает его устойчивым к поту и влаге. Наушники оснащены Bluetooth 5.0 и обеспечивают четкий звук без задержек на расстоянии до 10 метров. Аудиоустройство имеет аккумулятор емкостью 250 мАч, что обеспечивает 36 часов непрерывного воспроизведения. Серия Desire имеет панель управления с физическими кнопками, которые можно использовать для управления музыкой, приема звонков или пробуждения голосового помощника. Наушники доступны в цветовых вариантах: белом, черном, синем, зеленом и фиолетовом.

Проводные наушники U&i Heat поставляются с аудиоразъемом 3,5 мм и кабелем в оплетке длиной 1,2 м. Наушники изготовлены из АБС-пластика. Наушники оснащены 10-мм драйверами для объемного звучания и встроенным высокочувствительным микрофоном для звонков. Серия U&i Heat доступна в 3 цветах: белом, черном и красном.