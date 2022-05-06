U&i выпустила 4 новых аудиоустройства

U&i недавно выпустила на индийский рынок 4 новых аудиоустройства. Аудиоустройства отличаются стильным дизайном и обеспечивают захватывающее качество звука.

Наушники U&i Mystar Series TWS имеют минималистичный дизайн и небольшой размер. Каждый наушник имеет аккумулятор емкостью 26 мАч, который заряжается до 100% за 60 минут. Футляр оснащен аккумулятором емкостью 300 мАч, который можно полностью зарядить за 90 минут. Компания обещает до 40 часов воспроизведения музыки с зарядным чехлом. Для подключения беспроводные наушники используют Bluetooth 5.0, обеспечивающий радиус действия до 10 м. Наушники TWS также поддерживают сенсорные жесты, которые можно использовать для пропуска песен, регулировки громкости и приема звонков. Наушники U&i Mystar Series TWS доступны в белом и черном цветах.

Наушники U&i Platinum Series TWS имеют более стильный вид и изготовлены из АБС-пластика. Для подключения наушники используют последнюю версию Bluetooth 5.3. U&i Platinum Series TWS обеспечивают 24 часа автономной работы с чехлом для зарядки. Наушники доступны в одном ярко-красном цвете.

Наушники U&i Desire с шейным ободом имеют минималистичный вид, а его каркас изготовлен из легких материалов ABS и силикона, что делает его устойчивым к поту и влаге. Наушники оснащены Bluetooth 5.0 и обеспечивают четкий звук без задержек на расстоянии до 10 метров. Аудиоустройство имеет аккумулятор емкостью 250 мАч, что обеспечивает 36 часов непрерывного воспроизведения. Серия Desire имеет панель управления с физическими кнопками, которые можно использовать для управления музыкой, приема звонков или пробуждения голосового помощника. Наушники доступны в цветовых вариантах: белом, черном, синем, зеленом и фиолетовом.

Проводные наушники U&i Heat поставляются с аудиоразъемом 3,5 мм и кабелем в оплетке длиной 1,2 м. Наушники изготовлены из АБС-пластика. Наушники оснащены 10-мм драйверами для объемного звучания и встроенным высокочувствительным микрофоном для звонков. Серия U&i Heat доступна в 3 цветах: белом, черном и красном.
Sennheiser представил беспроводные наушники SPORT True Wirel…
Sennheiser представил беспроводные наушники SPORT True WirelSennheiser представил беспроводные наушники SPORT True Wireless. Новые наушники Sennheiser SPORT True Wir…
Sennheiser анонсировала беспроводные наушники Momentum True …
Sennheiser анонсировала беспроводные наушники Momentum True Sennheiser анонсировала беспроводные наушники TWS нового поколения Momentum True Wireless 3. …
Раскрыты варианты расцветок беспроводных наушников Realme Bu…
Раскрыты варианты расцветок беспроводных наушников Realme BuRealme готовится к запуску доступных беспроводных наушников Realme Buds Q2, на европейском рынке. Ожидает…
Выпущены новые беспроводные наушники Sennheiser CX Plus…
Выпущены новые беспроводные наушники Sennheiser CX PlusСегодня были представлены новые беспроводные наушники Sennheiser CX. Наушники обеспечивают повышенный ком…
Выпущены беспроводные наушники Truke Buds S2…
Выпущены беспроводные наушники Truke Buds S2Быстрорастущий производитель аудиоаксессуаров в Индии, компания Truke представила в Индии свои новейшие н…
Будущие AirPods будет иметь функцию «обнаружение позы» для л…
Будущие AirPods будет иметь функцию «обнаружение позы» для лВ будущем AirPods могут получить функцию «обнаружения позы», которая будет работать вместе с сервисом App…
Представлены беспроводные Lava Probuds 21 TWS…
Представлены беспроводные Lava Probuds 21 TWSСегодня в Индии были представлены беспроводные наушники Lava Probuds 21 TWS. …
Выпущены беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z2 с…
Выпущены беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z2 сСегодня OnePlus выпустила новые беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z2 с шейным ободом и 30-ча…
Обзор JBL Live 660NC. Доступные полноразмерные наушники с ANCОбзор JBL Live 660NC. Доступные полноразмерные наушники с ANC
Обзор Microsoft Modern USB-C Headset. Наушники для видеоконференций и трансляцийОбзор Microsoft Modern USB-C Headset. Наушники для видеоконференций и трансляций
Обзор Sony WF-1000XM4. Лучшие TWS-наушники с шумоподавлением?Обзор Sony WF-1000XM4. Лучшие TWS-наушники с шумоподавлением?
Обзор ASUS ROG Cetra II. Игровая проводная гарнитура USB-CОбзор ASUS ROG Cetra II. Игровая проводная гарнитура USB-C
Обзор Creative SXFI AIR GAMER. Беспроводные наушники для игр с шикарным звучаниемОбзор Creative SXFI AIR GAMER. Беспроводные наушники для игр с шикарным звучанием
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor