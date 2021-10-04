У iPhone 13 Pro компоненты дороже чем у Samsung Galaxy S21+

Разборка iPhone 13 Pro была освещена фирмой TechInsights, занимающейся анализом полупроводников, с подробным описанием изменений аппаратного уровня, выполненных Apple по сравнению с предыдущим поколением. Новая модель iPhone включает в себя список обновлений по сравнению с iPhone 12 Pro для улучшения взаимодействия с пользователем. Освещение разборки показывает, что обновления выходят за рамки A15 Bionic SoC и включают в себя различные изменения по сравнению с прошлогодней моделью, в том числе настроенный Face ID. TechInsights также поделилась анализом стоимости iPhone 13 Pro, который показывает, что комплектующие iPhone стоят дороже на 12 процентов, чем у Samsung Galaxy S21 +.

TechInsights заявляет, что увеличение общей стоимости связано с более высокими оценками стоимости A15 Bionic, памяти NAND и подсистемы дисплея, а также увеличением стоимости основного корпуса. Освещение разборки также показывает, что iPhone 13 Pro включает в себя список специально разработанных микросхем, в том числе собственный процессор Apple A15, а также аудиокодек и аудиоусилители. Новая модель также имеет модуль U1 UWB от Apple для сверхширокополосного покрытия.