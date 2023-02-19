У iPhone 14 Pro Max выгорает экран. Фото

В сети появилась фотография флагманского смартфона iPhone 14 Pro Max с так называемым «выгоревшим» дисплеем. Причиной этого стал режим «всегда включенного экрана» Always on Display, который появился в новом поколении смартфонов Apple. Как сообщают пользователи, на дисплее можно увидеть остаточное изображение, которое отображается в вышеуказанном режиме. Также экран выгорает в области выреза Dynamic Island. Компания Apple ситуацию пока не прокомментировала.

Ранее сообщалось, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max рекордно подешевели в Китае. Цены на все версии были снижены на 120 долларов, а с дополнительной скидкой и еще больше. Например, на JD.com iPhone 14 Pro Max с 256 ГБ флеш-памяти подешевел сразу на 240 долларов.
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