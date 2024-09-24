У iPhone 16 Pro иногда не работает дисплей

Сегодня в сети появились сообщения от пользователей о проблемах, связанных с сенсорным экраном iPhone 16 Pro — новейшего флагмана компании Apple с ценой свыше тысячи долларов. Если верить этим сообщениям, смартфон иногда не регистрирует некоторые жесты и нажатия, что значительно влияет на его функциональность в повседневной жизни, потому что сенсорный экран — основной элемент взаимодействия с гаджетом. И, что немаловажно, данная проблема наблюдается как на iOS 18, так и на iOS 18.1, так что дело не в обновлении прошивки или других проблемах софта. Предполагается, что причиной является алгоритм защиты от случайных касаний, так как проблема чаще всего возникает по краям экрана, особенно вокруг новой кнопки управления камерой. Программное обеспечение иногда игнорирует касания по краям экрана, если до этого другие части дисплея уже контактировали с рукой пользователя, что немного сбивает с толку.

Некоторые специалисты считают, что столь агрессивный алгоритм защиты от случайных касаний вызван уменьшенными рамками дисплея. Частичным решением ситуации может стать использование чехла, поскольку так вероятность случайного касания краев экрана снижается, но это скорее временная мера, чем постоянное решение. Интересно, что эта проблема не наблюдается, когда экран смартфона заблокирован, что указывает на программную ошибку, но она находится очень глубоко на уровне операционной системы. Остаётся надеяться, что компания вскоре выпустит патч и исправит ситуацию.