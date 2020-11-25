У новых MacBook есть масса проблем

Учитывая все новости о M1 Mac mini и MacBook, можно подумать, что эти продукты идеальны — невероятная производительность, достаточно низкое потребление энергии, минимальный уровень шума. Конечно, с первого раза ничто не выходит идеально даже для Apple, и есть некоторые проблемы, которые, возможно, были скрыты под массой хороших новостей. Например, существует серьезная проблема с восстановлением macOS, из-за которой некоторые из этих новых Mac практически заблокированы, или отсутствует совместимость с некоторым программным обеспечением iOS и x86. Новые устройства можно будет назвать идеальными только в том случае, если производитель действительно исправит эти проблемы и тогда уже можно будет пользоваться гаджетом с комфортом.