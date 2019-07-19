У новых часов Movado Connect 2.0 будут впечатляющие характеристики

Компания Movado, довольно известный американский производитель высококлассных часов работает над новой моделью - MOVADO CONNECT 2.0 / 40.

Недавно обнаруженная сертификация FCC указывает, что часы снова будут иметь круглый циферблат. Что еще более важно, 1 ГБ памяти и 8 ГБ памяти. Это довольно большие цифры по сравнению с большинством телефонов Wear OS, так что вы должны увидеть улучшенную производительность в Movado Connect 2.0.

Часы будут оснащены батареей емкостью 300 мАч, поддержкой NFC, Bluetooth LE и Wi-Fi. Сертификационный рейтинг IPX8 означает, что часы можно погружать в воду до 3,33 дюйма. В то время как оригинальный Movado Connect имел 46,5-миллиметровый корпус, новинка скорее всего будет иметь меньший 40-миллиметровый корпус. Первоначальная версия часов продавалась за $ 595 и нет никаких оснований ожидать, что новое продолжение будет стоить дешевле.