У процессоров A19 и A19 Pro обнаружили интересную особенность

Apple снова сохранила для процессоров A19 и A19 Pro конфигурацию с шестью ядрами, где два отвечают за высокую производительность, а четыре — за энергоэффективность. Однако в этом году компания сделала одно из самых заметных изменений, серьёзно усилив именно маломощные ядра. Новые тесты показывают, что они стали быстрее почти на 29 процентов при том же уровне энергопотребления, что и у A18 Pro. Ранее в Geekbench 6 процессор A19 Pro уже доказал своё превосходство, опередив все актуальные процессоры конкурентов и заняв первое место как в одноядерных, так и в многоядерных тестах, при этом показав рекордно низкое энергопотребление среди Android-флагманов. Теперь подробный разбор Geekerwan выявил ключевое изменение — архитектурное обновление энергоэффективных ядер.

В SPEC 2017, который оценивает работу с целыми числами и вычисления с плавающей точкой, ядра A19 и A19 Pro работают на частоте 2,60 ГГц против 2,42 ГГц у A18 Pro. Но важнее другое — по сравнению с прошлогодним чипом, A19 Pro показывает 29-процентный рост производительности в целочисленных операциях и 22-процентный в вычислениях с плавающей точкой. И всё это без увеличения энергопотребления по сравнению с A18 Pro. В пересчёте на количество инструкций за такт (IPC) это даёт 21-процентный прирост в целочисленных вычислениях и 14-процентный в плавающей точке. Apple удалось достичь такого скачка исключительно за счёт изменений в архитектуре энергоэффективных ядер — и по масштабам это можно назвать настоящим технологическим прорывом.