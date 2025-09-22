У владельцев iPhone Air запотевает камера

Пока не ясно, насколько широко распространён дефект, но если ситуация подтвердится, это может усилить критику в адрес Apple — компания могла перегнуть палку в стремлении к рекордной тонкости. Даже если капли внутри камеры со временем исчезают сами, подобный эффект способен испортить впечатление у первых покупателей. Некоторые уже предполагают, что причина может крыться в сниженной герметичности или отличиях в теплоотводе по сравнению с iPhone 17 Pro, где реализовано отдельное решение для управления температурой. Пока ещё слишком рано говорить о массовом браке, поэтому стоит дождаться новых сообщений. Однако если конденсат не исчезает, разумнее всего обратиться в службу поддержки Apple — это явно не пофиксят при помощи патча операционной системы.