U12 Life недорогой смартфон

Компания HTC выпустила полноэкранный смартфон. U12 Life будет построен на Snapdragon 636, а вместе с тем получит 6" дисплей с разрешением 2160 х 1080 точек, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ, двойную 16+5-Мп основную камеру, 13-Мп фронталку со вспышкой и аккумулятор на 3600 мАч. Темой новой утечки по этому девайсу стал дизайн. Ресурс Nieuwe Mobiel опубликовал рендер будущей новинки с двух сторон, который демонстрирует оформление задней панели в стиле первого поколения Google Pixel (производством, к слову, занималась как раз HTC) и двойной камеры в стиле iPhone X. О стоимости смартфона пока неизвестно.