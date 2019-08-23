UMIDIGI Х и его функции

UMIDIGI X построен на базе мобильной платформы процессор MediaTek Helio P60 и оснащен 4 ГБ оперативки: запаса производительности такой конфигурации хватит не на один год повседневного использования. Тройная основная камера с широкоугольным объективом и продвинутыми ИИ-алгоритмами способна «вытянуть» даже не слишком удачные кадры.Смартфон получил большой AMOLED-дисплей диагональю 6,35 дюйма с интегрированным сканером отпечатков, который не нужно каждый раз отыскивать пальцем на тыльной стороне корпуса. Фронтальная камера разместилась в небольшой «капле» по центру экрана и не срезает картинку. Несмотря на толщину всего 7,9 мм, под «капотом» гаджета нашлось место для емкого аккумулятора на 4150 мАч с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки и модуля NFC для бесконтактной оплаты в магазинах.О стоимости новинки пока неизвестно.