UMIDIGI One и One Pro вышли в интересных расцветках корпуса

UMIDIGI One и One Pro получили экран с соотношением сторон 19:9 и тонкие рамки. Новинки оснащены парой стереодинамиков. На этих телефонах можно играть, смотреть фильмы и просматривать ленты социальных сетей. Сканер пальца тут расположен на боковом торце. Вышел в нескольких интересных расцветках. Они уже доступны для покупки - http://bit.ly/2P48wg2

Установлен большой 5,9-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9, который занимает 90% лицевой стороны. По габаритам они сопоставимы с 5,2-дюймовыми устройствами. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Helio P23, обеспечивающий баланс между мощностью и энергоэффективностью. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, а встроенного накопителя — 32 или 64 ГБ в зависимости от модели. На обратной стороне расположилась двойная камера с модулями на 12 (сенсор OV12870, светосила f/2,0) и 5 Мп.

Обычный UMIDIGI One поддерживает быструю зарядку мощностью 10 Вт, а One Pro — 18 Вт. Кроме того, Pro-версия также поддерживает функцию беспроводной быстрой зарядки мощностью 15 Вт и оснащена модулем NFC для бесконтактных платежей.