UMIDIGI One и One Pro вышли в интересных расцветках корпуса

2018-08-15, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - UMIDIGI One; [93]
UMIDIGI One и One Pro получили экран с соотношением сторон 19:9 и тонкие рамки. Новинки оснащены парой стереодинамиков. На этих телефонах можно играть, смотреть фильмы и просматривать ленты социальных сетей. Сканер пальца тут расположен на боковом торце. Вышел в нескольких интересных расцветках. Они уже доступны для покупки - http://bit.ly/2P48wg2.

Установлен большой 5,9-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9, который занимает 90% лицевой стороны. По габаритам они сопоставимы с 5,2-дюймовыми устройствами. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Helio P23, обеспечивающий баланс между мощностью и энергоэффективностью. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, а встроенного накопителя — 32 или 64 ГБ в зависимости от модели. На обратной стороне расположилась двойная камера с модулями на 12 (сенсор OV12870, светосила f/2,0) и 5 Мп.

Обычный UMIDIGI One поддерживает быструю зарядку мощностью 10 Вт, а One Pro — 18 Вт. Кроме того, Pro-версия также поддерживает функцию беспроводной быстрой зарядки мощностью 15 Вт и оснащена модулем NFC для бесконтактных платежей.

Комментарии:
7 ключевых особенностей смартфона UMIDIG...
7 ключевых особенностей смартфона UMIDIGUMIDIGI представила свою новую модель UMIDIGI Z2 Pro , объявив ее «технологическим пионером, новым флагм...
Poptel P10 станет конкурентом Samsung Ga...
Poptel P10 станет конкурентом Samsung GaЗащищенные смартфоны не получают широкого распространения, но свой определенный круг покупателей определе...
Обзор TOTOLINK A810R. Двухдиапазонный ро...
Обзор TOTOLINK A810R. Двухдиапазонный роWi-Fi сети получили широкое распространение, большинство из нас ежедневно пользуется этой технологией дом...
Смартфон Huawei Honor 8X засветился в ба...
Смартфон Huawei Honor 8X засветился в баВ базе данных китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA появились сведен...
Xiaomi Mi A2 теперь снимает видео Full H...
Xiaomi Mi A2 теперь снимает видео Full HКомпания Xiaomi выпустила обновление для смартфона Mi A2, которое помимо прочего расширяет фотовозможност...
Виды классической мужской обуви...
Виды классической мужской обуви Обычно, мужч...
Обзор LEXAND R2 Stone. Кнопочный телефон...
Обзор LEXAND R2 Stone. Кнопочный телефонНесмотря на общее смещение акцента на смартфоны с сенсорными экранами, кнопочные телефоны еще рано списыв...
Смартфон Motorola P30 выполнен в стиле i...
Смартфон Motorola P30 выполнен в стиле iКомпания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью P30, которая получила безрамочный дисплей и вы...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор TOTOLINK A810R. Двухдиапазонный роутер с MU-MIMOОбзор TOTOLINK A810R. Двухдиапазонный роутер с MU-MIMO
Обзор LEXAND R2 Stone. Кнопочный телефон с защитой от воды и пылиОбзор LEXAND R2 Stone. Кнопочный телефон с защитой от воды и пыли
Обзор Mio MiVue J60. Видеорегистратор с Wi-Fi и скрытой установкойОбзор Mio MiVue J60. Видеорегистратор с Wi-Fi и скрытой установкой
Обзор SINBO SAH 6112. Недорогой ультразвуковой увлажнительОбзор SINBO SAH 6112. Недорогой ультразвуковой увлажнитель
Обзор Fostex TH7. Динамические наушники с закрытым оформлениемОбзор Fostex TH7. Динамические наушники с закрытым оформлением
Предварительный обзор Logitech Powered. ...
Предварительный обзор Logitech Powered. Компания Apple на своей презентации в октябре прошлого года рассказала про свою беспроводную зарядку, кот...
Обзор Hollywhoot. Снимаем свои фильмы...
Обзор Hollywhoot. Снимаем свои фильмыБольшинство современных мобильных игр создают без идеи и реализуют весьма плохо. Это не новость, ведь раз...
ТОП-10 лучших игр для Android 2018 года...
ТОП-10 лучших игр для Android 2018 годаВ последние годы мобильные игры развиваются семимильными шагами. Производители смартфонов улучшают свои м...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastЕсли вы следите за рынком компьютерного железа, то точно заметили популярность стеклянных вставок в корпу...
Обзор Crush Them All. Неплохой кликер...
Обзор Crush Them All. Неплохой кликерМы постоянно говорим про то, что разработчики мобильных игр делают исключительно простенькие проекты, где...
Обзор Run Around. Что-то необычное...
Обзор Run Around. Что-то необычноеВ большинстве случаев казуальные игры выглядят достаточно скучно и однообразно, так как разработчики прос...
Предварительный обзор LG Q8 (2018). Недо...
Предварительный обзор LG Q8 (2018). НедоВ последнее время можно заметить большую популярность смартфонов среднего класса от популярных производит...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Not...
Предварительный обзор Samsung Galaxy NotДо анонса было понятно, что корейская компания Samsung не планирует революцию на мобильном рынке, скорее ...
Предварительный обзор HyperX Pulsefire F...
Предварительный обзор HyperX Pulsefire FКомпания HyperX весьма успешно зашла на рынок игровой периферии — все мы помним легендарные Cloud II, кот...
Обзор PUSS!. Котики и всё такое...
Обзор PUSS!. Котики и всё такоеПрактически всегда инди-разработчики выпускают какие-то скучные проекты, которые не стоят внимания пользо...
Предварительный обзор ASUS Designo MZ27A...
Предварительный обзор ASUS Designo MZ27AСтоит отметить, что далеко не всем пользователям нужны крутые мониторы с невероятной графикой. Большинств...
Обзор mapstr. Отмечаем любимые бары...
Обзор mapstr. Отмечаем любимые барыВажно всегда иметь при себе карты на смартфоне, так как жизнь штука интересная и иногда забрасывает в так...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor