UMIDIGI Power 5 получит батарею на 6150 мАч

UMIDIGI Power 5 оснащенный батареей емкостью на 6150 мАч, официально представлен. Новый смартфон поступит в глобальную продажу по цене 99,99 долларов США.

UMIDIGI Power 5 оснащен 6,53-дюймовым дисплеем и инфракрасным датчиком термометра 2-го поколения. Смартфон также оснащен достойным процессором Helio G25 Octa-Core в паре 3/4 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. Процессор обещает хорошую производительность при более высокой эффективности.

Смартфон оснащен сверхширокой тройной макро-камерой на 16 Мп и основной камерой на 16 Мп. Они сопровождаются сверхширокоугольной камерой на 8 Мп и макросъемкой на 5 Мп.

Работает устройство под управлением операционной системы Android 11 и доступна в трех цветовых вариантах: серый карбон, синий сапфир и зеленый нефрит. Вариант с 3 ГБ / 64 ГБ доступна по цене 99,99 долларов США и более высокая модель с конфигурацией 4/128 ГБ по цене 119,99 долларов США.
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