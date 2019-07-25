UMIDIGI Upods и его функции

Upods — это самые маленькие в мире беспроводные наушники с суточным запасом автономности.Новый бюджетный смартфон UMIDIGI X со сканером отпечатков пальцев в экране и тройной основной камерой на 48 Мп. Кроме того, UMIDIGI покажет беспроводные наушники Upods. Они представляют собой пару крошечных наушников-затычек, которые подключаются к смартфону по Bluetooth. Портативный чехол для зарядки гарантирует, что Upods останутся заряженными и готовыми к работе в течение суток.Стоимость новинки составит 30 долларов.