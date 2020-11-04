UMIDIGI Urun - спортивные умные часы с GPS всего за 40 долларов

UMIDIGI выпустила новые спортивные умные часы с GPS - Urun, которые объединяют такие функции, как встроенный GPS, несколько спортивных режимов, водонепроницаемость 5 атм и мониторинг кислорода в крови.

UMIDIGI Urun позволяют пользователям определять точные координаты своего местоположения с помощью трех различных систем позиционирования: GPS, ГЛОНАСС и BeiDou. Эти спортивные умные часы сочетают в себе эти функции для повышения скорости вычислений и точности отслеживания во время бега для повышения эффективности.

Умные часы Urun GPS имеют 17 спортивных режимов, от домашнего до уличного. Часы могут подсчитывать калорийность таких занятий, как йога, ходьба, бег, танцы и многие другие. Помимо преимуществ спортивного режима, UMIDIGI Urun позволяет пользователю больше узнать о своем здоровье. Хорошо известно, что кислород в крови может отражать многие проблемы со здоровьем, поэтому эти спортивные часы эффективно контролируют содержание кислорода в крови, чтобы предупредить пользователя в случае каких-либо нарушений.

UMIDIGI Urun выпускается в 5 цветах: космический серый, ледяной белый, титановый серый, розовое золото и зеленый океан. Часы будут выставлены на продажу 11.11 Global Shopping Festival на AliExress всего за 39,99 долларов.
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