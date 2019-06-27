UMIDIGI X и его функции

Примечательно, что только OLED-дисплеи позволяют встраивать сканеры отпечатков под дисплей, а значит UMIDIGI X будет оснащен самым современным типом матрицы. OLED обеспечивает более точную цветопередачу, глубокий чёрный цвет, высокую яркость и контраст. При этом смартфоны с OLED-экранами расходуют меньше заряда аккумулятора. В UMIDIGI X отсутствует вырез для фронтальной камеры, а значит модуль будет расположен в выдвижном механизме.Китайский производитель UMIDIGI планирует представить смартфон UMIDIGI X, ориентированный прежде всего на бюджетный сегмент. При этом UMIDIGI намерена сделать его самым доступным смартфоном со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.О стоимости новинки пока неизвестно.