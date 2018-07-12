UMIDIGI Z2 Pro получит высокотехнологичный керамический корпус

Модифицированная версия UMIDIGI Z2 Pro будет оснащена более продвинутую оптику. Селфи-камера будет собрана на основе сенсора Sony IMX371. Главная камера получит оптические блоки от Samsung: основным датчиком станет S5K2P7, дополнительным - S5K4H7. Кстати, обновленными оптическими модулями снабдят не только керамическую версию флагмана, но и обычную. Компания UMIDIGI планирует выпустить топовый смартфон Z2 Pro в керамическом исполнении. Точнее говоря, аппарат будет изготовлен из микрокристаллического керамического материала, в основе которого лежит оксид циркония. О стоимости смартфона пока неизвестно.