UMIDIGI Z2 доступен для предзаказа и идет раздача 10 единиц UMIDIGI Z2 Pro & UMIDIGI Q1

2018-05-25, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - UMIDIGI Z2 Pro; [60]
UMIDIGI Z2 открывает предварительную подписку на официальном сайте UMIDIGI. Предзаказ UMIDIGI Z2 начнется 11 июня 2018 года, 8:00 (UTC) за 249,99 долларов США.

Почему лучше покупать смартфон UMIDIGI Z2 по предзаказу?

Потому что после предпродажного периода цена UMIDIGI Z2 будет увеличена до 299,99 долларов. Но если вы оформили предзаказ, вы будете уведомлены 11 июня и вы получите скидку 50 долларов на UMIDIGI Z2.

Серия UMIDIGI Z2 оснащена 6,2-дюймовым Full HD+(19: 9) дисплеем; Z2 Pro имеет Helio P60, который поддерживает искусственный интеллект AI, а Z2 - оснащен Helio P23; Кроме того, серия Z2 оснащена 16MP передней и 8MP двойной задней камерой. Он поддерживает 7 интернет-режимов и 36 глобальных групп, NFC и Android 8.1. Используя UMIDIGI беспроводное зарядное устройство Q1, UMIDIGI Z2 Pro принимает беспроводную зарядную мощность до 15 Вт, с ее помощью UMIDIGI Z2 Pro с емкостью аккумулятора 3550 мАч можно полностью заряжать в течение 100 минут. Оба смартфона UMIDIGI Z2 и UMIDIGI Z2 Pro поддерживают быструю проводную зарядку 18 Вт. UMIDIGI Z2 с емкостью аккумулятора 3850 мАч можно полностью заряжать в течение 80 минут, а UMIDIGI Z2 Pro можно полностью заряжать всего за 70 минут.
МодельUMIDIGI Z2 ProUMIDIGI Z2
ПроцессорHelio P60 octa-core (4 x 2.0GHz Cortex A73 + 4 x 2.0GHz Cortex A53), AI Processing Unit Helio P23 octa-core (4 x 2.0GHz Cortex A53 + 4 x 1.5GHz Cortex A53)
ГрафикаARM Mali G72 MP3 800MHz ARM Mali G71 MP2 700MHz
Память128GB 64GB
КамераEdge AI Camera No AI support
Батарея3,650mAh Fast wireless charging 15W 4,050mAh
Дополнительные функцииNFC No support NFC

Розыгрыш 10 единиц UMIDIGI Z2 Pro и UMIDIGI Q1

UMIDIGI собирается выбрать 10 пользователей по всему миру, чтобы отдать 10 единиц UMIDIGI Z2 Pro и UMIDIGI Q1. Каждый счастливчик получит одну единицу UMIDIGI Z2 Pro и один модуль UMIDIGI Q1 бесплатно! Этот розыгрыш будет закончен 11 июня 2018 года, 07:00 (UTC), и победители сразу будут объявлены.


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