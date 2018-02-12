UMIDIGI Z2 получит АКБ на 7000 мАч с беспроводной зарядкой

Компания UMIDIGI поделилась подробностями о флагманском смартфоне UMIDIGI Z2, который получит дизайн в стиле iPhone X. Судя по рендерам, это полноэкранный аппарат с вырезом, в котором установлен динамик, фронтальная камера и датчики. Сообщается, что UMIDIGI Z2 оснастят 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2246:1080 пикселей), двойной основной и фронтальной камерах, а также аккумуляторе на 7000 мАч с поддержкой быстрой беспроводной зарядки 15W. Утверждается, что она позволит зарядить смартфон до 80% всего за час. Точная дата выхода и аппаратная основа пока держатся в секрете.