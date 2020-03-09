UNISOC анонсировала мобильную платформу T7520 с поддержкой сети 5G

2020-03-09, Автор - Ramil; Продукт - UNISOC T7520; [17]
UNISOC T7520 мобильная платформа последнего поколения. Обеспечивает повышенную производительность при меньшем энергопотреблении. Мобильная платформа построена на 6 нм процессе. Это позволяет снизить энергопотребление на 8% и увеличить время автономной работы вашего устройства.

T7520 оснащен четырьмя ядрами Arm Cortex-A76 и четырьмя ядрами Arm Cortex-A55 со встроенным графическим процессором на базе Arm Mali-G57 для обеспечения высокой производительности потоковой передачи и игр. Интегрированная технология модема UNISOC 5G обеспечивает скорость восходящей линии связи для удовлетворения требований VR или трансляции в разрешении 4K и 8K.

UNISOC T7520 включает в себя модем Makalu 5G которая поддерживает полосу частот ниже 6 ГГц, а также двухрежимные сети 2G и 5G. Пиковая скорость 3.25 Гбит/с.

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