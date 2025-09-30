Ударопрочный смартфон HONOR X7d поступил в продажу в России

В российских магазинах и на маркетплейсах начались продажи нового смартфона HONOR X7d. Устройство ориентировано на пользователей, которым необходим надежный и функциональный аппарат для повседневных задач и активного использования.Модель получила прочный корпус с усиленными углами и защиту по стандарту SGS 5 звезд. Смартфон выдерживает падения с высоты до 2 метров и кратковременное погружение в воду до 0,5 м, а также способен работать при температурах от –20 до 55 °C. Дополнительным преимуществом стала поддержка управления сенсором мокрыми руками.

Главной особенностью устройства стала батарея емкостью 6500 мА·ч, рассчитанная на многолетнюю эксплуатацию без существенной потери емкости. Поддерживается проводная зарядка HONOR SuperCharge мощностью 35 Вт. На базе системы MagicOS 9.0 смартфон предлагает отдельную кнопку для вызова AI-функций, включая перевод, генерацию текста и редактирование изображений.

HONOR X7d оснащен 108‑мегапиксельной камерой с ночным режимом и трехкратным зумом. Встроенная память достигает 256 ГБ, а технология RAM Turbo позволяет расширить оперативную память до 16 ГБ.Смартфон представлен в трех расцветках и стоит от 17 999 до 20 999 рублей в зависимости от конфигурации. До 13 октября действует акция со скидкой и подарочными наушниками.