Ugreen выпустила новые наушники HiTune X6 ANC

Ugreen HiTune X6 ANC оснащены 10-миллиметровыми драйверами из алмазоподобного углерода, которые более прочные и долговечные, чем традиционные металлические драйверы. Наушники X6 — это первая пара наушников HiTune с гибридным шумоподавлением. Команда Acoustics Lab создала систему с нуля. ANC в наушниках X6 может уменьшить до 35 дБ окружающего звука. Кроме того, наушники HiTune X6 оснащены Bluetooth 5.1. Они имеют 7 часов автономной работы и игровой режим, который обеспечивает 50-миллисекундный звук с низкой задержкой.