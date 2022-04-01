Ugreen выпустила новые наушники HiTune X6 ANC

Ugreen, мировой лидер в области аксессуаров, объявляет о выпуске наушников беспроводных HiTune X6 ANC. Цель Ugreen — обеспечить высокое качество прослушивания по доступной цене. Лаборатория HiTune Acoustics усердно работала над достижением этой цели. Уникальная система настройки SuperBass команды HiTune обеспечивает глубокие басы для популярной музыки, сохраняя при этом средние и высокие тона для других музыкальных жанров и подкастов.

Ugreen HiTune X6 ANC оснащены 10-миллиметровыми драйверами из алмазоподобного углерода, которые более прочные и долговечные, чем традиционные металлические драйверы. Наушники X6 — это первая пара наушников HiTune с гибридным шумоподавлением. Команда Acoustics Lab создала систему с нуля. ANC в наушниках X6 может уменьшить до 35 дБ окружающего звука. Кроме того, наушники HiTune X6 оснащены Bluetooth 5.1. Они имеют 7 часов автономной работы и игровой режим, который обеспечивает 50-миллисекундный звук с низкой задержкой.