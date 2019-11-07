Украинская цена Xiaomi Mi Note 10 приятно удивила

Вчера компания Xiaomi представила смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. В Европе телефон обойдется в 549 евро за Mi Note 10 на 6/128 ГБ и 649 евро за Mi Note 10 Pro на 8/256 ГБ. Российские цены еще не объявлены, но зато стало известно о стоимости новинок в Украине. Он обойдется в 14 499 гривен за Mi Note 10 и 15 999 гривен за Mi Note 10 Pro соответственно.

Ключевыми особенностями Mi Note 10 являются: основная камера с пятью модулями главный из которых получил датчик изображения разрешением 108 Мп, сверхтонкий встроенный в экран дактилоскопический сенсор, восьмиядерный процессор Snapdragon 730G, аккумулятор на 5260 мАч и быстрая зарядка на 30-Вт. Смартфон получил три расцветки корпуса: черную, белую и зеленую.