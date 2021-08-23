Ulefone Armor 12 5G появился в продаже по сниженной цене

Как и было объявлено ранее, сегодня стартовали продажи защищенного смартфона Ulefone Armor 12 5G по сниженной цене в 200 долларов. Данная цена будет доступна только для 500 первых покупателей на AliExpress.

Напомним, что новинка получила антибактериальное покрытие на основе ионов серебра, 6,52-дюймовый дисплей, селфи-камеру разрешением 16 Мп, основную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батарею ёмкостью 5180 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт и беспроводной на 15 Вт, восьмиядерный чипсет MediaTek Dimensity 700, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, боковой дактилоскоп, модуль NFC, отдельную аппаратную кнопку, предустановленную ОС Android 11, стереодинамики с громкостью 106 дБ, защиту от воды в соответствии со степенями IP68 и IP69K, а также прочность в соответствии с американским военным стандартом MIL-STD810G.
Комментарии и отзывы Ulefone Armor 12 5G
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