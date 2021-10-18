Ulefone Armor 14 выпущен с массивной батареей емкостью 10000 мАч

Ulefone представил преемника Armor 13, смартфон Ulefone Armor 14 с массивной батареей емкостью 1000 мАч. В новом защищенном смартфоне есть еще несколько усовершенствований с точки зрения производительности, камеры и возможностей подключения. Тем не менее, емкость аккумулятора немного снизилась, но, учитывая рыночный спрос, полезно сосредоточиться на других аспектах.

Ulefone Armor 14 отличается значительными улучшениями по сравнению со смартфоном Ulefone Armor 13 предыдущего поколения. В недавно выпущенном прочном смартфоне установлен огромный аккумулятор емкостью 10000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Есть 6,52-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом, на котором установлен фронтальный датчик на 16 МП Sony IMX481. для создания красивых селфи. Дисплей достаточно эффективен, чтобы отображать четкое и прилично насыщенное изображение.

В разделе камеры смартфон Ulefone Armor 14 объединяет основной датчик на 20 МП, макрообъектив на 2 МП и датчик глубины. Это даже облегчает такие функции, как разблокировка по лицу. Кроме того, есть четырехпозиционная навигационная система, FM-радио без гарнитуры и поддержка подключения 4G LTE. Смартфон работает под управлением Android 11.