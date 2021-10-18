Ulefone Armor 14 выпущен с массивной батареей емкостью 10000 мАч

Ulefone Armor 14 отличается значительными улучшениями по сравнению со смартфоном Ulefone Armor 13 предыдущего поколения. В недавно выпущенном прочном смартфоне установлен огромный аккумулятор емкостью 10000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Есть 6,52-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом, на котором установлен фронтальный датчик на 16 МП Sony IMX481. для создания красивых селфи. Дисплей достаточно эффективен, чтобы отображать четкое и прилично насыщенное изображение.
В разделе камеры смартфон Ulefone Armor 14 объединяет основной датчик на 20 МП, макрообъектив на 2 МП и датчик глубины. Это даже облегчает такие функции, как разблокировка по лицу. Кроме того, есть четырехпозиционная навигационная система, FM-радио без гарнитуры и поддержка подключения 4G LTE. Смартфон работает под управлением Android 11.