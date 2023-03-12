Ulefone Armor 19T получил батарею на 9600 мАч

Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Armor 19T, которая появится в продаже 20 марта по цене в 385 долларов. Новинка также характеризуется однокристальной системой MediaTek Helio G99, 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тыльной камерой с главным модулем на 108 Мп (сенсор Samsung HM2), 5 Мп (камера-микроскоп с 60-кратным зумом) и 5 Мп (тепловизор), селфи-камерой на 16 Мп (датчик Sony IMX481), батареей ёмкостью 9600 мАч, поддержкой 66-Вт проводной 15-Вт беспроводной зарядок, предустановленной ОС Android 12, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, защитой от воды и пыли (степени IP68/IP69K) и прочностью по стандарту MIL-STD-810G, 6-контактным разъемом для подключения дополнительных модулей, толщиной 18,8 мм и массой 409 г.