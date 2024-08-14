Ulefone Armor 27T Pro получил АКБ на 10600 мАч

Компания Ulefone объявила, что защищенный смартфон Armor 27T Pro появится в продаже 19 августа по цене для первых покупателей 330 долларов. Новинку оснастили батареей ёмкостью 10600 мАч, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68/IP69K, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, основной камерой с модулями на 64 Мп (тепловизионный на сенсоре OmniVision OV64B), 50 Мп (главный на датчике оптического формата 1/1,31 дюйма) и 50 Мп (сверхширик), а также поддержкой 33-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядок.

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