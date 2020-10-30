Ulefone Armor 8 выдержал испытание огнем

Компания Ulefone опубликовала видео с испытаниями защищенного смартфона Ulefone Armor 8, который дебютировал еще летом этого года. В ролике аппарат поджигают, тушат огнетушителем, бросают на твердые поверхности и поливают водой с высоким давлением. Стоил ли говорить, что смартфон легко справился со всеми испытаниями.

Помимо водо- и пыленепроницаемости и защиты от ударов и падений, аппарат оснащается восьмиядерной платформой MediaTek Helio P60, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 6,1-дюймовым экраном с каплевидным вырезом для фронтальной камеры разрешением 8 Мп, тройной основной камерой с датчиками изображения разрешением 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5580 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт, поддержкой GPS + ГЛОНАСС + Galileo, а также модулями NFC, Wi-Fi и Bluetooth.