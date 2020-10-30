Ulefone Armor 8 выдержал испытание огнем

Компания Ulefone опубликовала видео с испытаниями защищенного смартфона Ulefone Armor 8, который дебютировал еще летом этого года. В ролике аппарат поджигают, тушат огнетушителем, бросают на твердые поверхности и поливают водой с высоким давлением. Стоил ли говорить, что смартфон легко справился со всеми испытаниями.

Помимо водо- и пыленепроницаемости и защиты от ударов и падений, аппарат оснащается восьмиядерной платформой MediaTek Helio P60, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 6,1-дюймовым экраном с каплевидным вырезом для фронтальной камеры разрешением 8 Мп, тройной основной камерой с датчиками изображения разрешением 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5580 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт, поддержкой GPS + ГЛОНАСС + Galileo, а также модулями NFC, Wi-Fi и Bluetooth.
Комментарии и отзывы Ulefone Armor 8
Обзоры:
Обзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFCОбзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFC
Предварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS NeoПредварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS Neo
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Новости:
Смартфоны iPhone 12 и iPhone 11 испытали на непотопляемость

Авторы YouTube-канала EverythingApplePro опубликовал видео, в котором они пытаются утопить новенький смар...
Смартфон Nokia 3.1 обновили до Android 10

Один из руководителей компании HMD Global Юхо Сарвикас объявил о начале распространения финальной стабиль...
POCO India представила смартфон POCO C3 за 102 доллара

POCO India представила смартфон POCO C3. ...
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4KОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4K
Обзор HARPER 43U750TS 43Обзор HARPER 43U750TS 43" (2020). Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор
Лучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128GbЛучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128Gb
Обзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамеройОбзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамерой
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Huawei P20 и P20 Pro получили крупное об...
Huawei P20 и P20 Pro получили крупное обКомпания Huawei начала распространение обновления оболочки EMUI 10 для позапрошлогодних флагманов Huawei ...
Китайцы рассекретили смартфон Redmi K30 ...
Китайцы рассекретили смартфон Redmi K30 В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились изображения и сведения о смартфоне Redmi K30 Ultra...
Dirt 5 отложен до ноября...
Dirt 5 отложен до ноябряРазработчик Codemasters в очередной раз изменила дату выхода Dirt 5. Изначально, игра должна была выйти в...
Amazon представила свой облачный игровой...
Amazon представила свой облачный игровойAmazon объявила о выпуске облачного игрового сервиса Luna для Mac, ПК, мобильных устройств и Amazon Fire ...
Смартфон Huawei nova 8 Pro выпустят в но...
Смартфон Huawei nova 8 Pro выпустят в ноСетевые источники сообщают о том, что вскоре после анонс топовых смартфонов Huawei Mate 40 нас ждет релиз...
Samsung на 31,6% опередил Huawei...
Samsung на 31,6% опередил HuaweiЕще в апреле Huawei за короткий период времени опередила Samsung как крупнейшего в мире производителя сма...
Blizzard проведет BlizzСon в цифровом фо...
Blizzard проведет BlizzСon в цифровом фоПредставители компании Blizzard объявили о том, что мероприятие BlizzСon пройдет в цифровом формате в 202...
Lenovo анонсировала новый монитор со вст...
Lenovo анонсировала новый монитор со встКомпания Lenovo анонсировала новый монитор, который оснащен 21,5-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением F...
Правила безопасного онлайн-шоппинга: как...
Правила безопасного онлайн-шоппинга: какПо данным «Лаборатории Касперского», в последние месяцы в России возросло количество случаев онлайн-мошен...
ZTE Axon 20 5G полностью раскрыт...
ZTE Axon 20 5G полностью раскрытДостаточно длительное время крупные производители смартфонов не могут сохранить свои гаджеты в секрете, т...
Геймерский смартфон ASUS ROG Phone 3 выш...
Геймерский смартфон ASUS ROG Phone 3 вышКомпания ASUS дала старт российским продажам смартфона ROG Phone 3, который доступен в двух версиях с 16 ...
HONOR Watch GS Pro выйдут в Индии...
HONOR Watch GS Pro выйдут в ИндииВсе мы знаем, что компания Huawei сейчас находится не в лучшем состоянии из-за того, что компаниям из США...
Обзор Mixcder X1. Недорогие TWS-наушники без aptXОбзор Mixcder X1. Недорогие TWS-наушники без aptX
Обзор Xiaomi Mi Air Purifier 3H (FJY4031GL). Очиститель воздуха с HEPA 360 и поддержкой Яндекс.АлисаОбзор Xiaomi Mi Air Purifier 3H (FJY4031GL). Очиститель воздуха с HEPA 360 и поддержкой Яндекс.Алиса
Обзор Satechi Eco-Leather Mouse Pad. Коврик для мышки из эко-кожи для AppleОбзор Satechi Eco-Leather Mouse Pad. Коврик для мышки из эко-кожи для Apple
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешенииОбзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешении
Обзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работыОбзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работы
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor