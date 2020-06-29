Ulefone Armor 9 с тепловизором оценен в 430 долларов

Неделю назад компания Ulefone представила на платформе Kickstarter смартфон Armor 9, главной особенностью которого стал тепловизор. Тогда сообщалось, что аппарат появится в продаже по ориентировочной цене в 330 долларов. Сегодня стало известно, что минимальная цена устройства на краудфандинговой платформе составит 430 долларов, а в продаже он появится уже за 490 долларов.

Напомним, что новинка получила восьмиядерную платформу MediaTek Helio P90, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти, тройную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, батарею ёмкостью 6600 мАч, модуль NFC для бесконтактных платежей, предустановленную ОС Android 10 и возможность подключить эндоскоп.