Ulefone Armor Flip и его функции

Аккумулятор ёмкостью 1200 мАч обеспечит до 13 дней работы аппарата в режиме ожидания. Среди других особенностей — поддержка FM-радио без подключения наушников, Bluetooth, 2 слота для SIM-карт и камера на 1,3 Мп. В поездках на природу или на дачу пригодятся вспышка-фонарик и кнопка SOS для подачи экстренного сигнала.«Неубиваемый» телефон выполнен в формате раскладушки — в сложенном состоянии он легко поместится в карман и не займет много места в сумке. Он оснащён двумя цветными дисплеями: основным 2,4-дюймовым и вспомогательным диагональю 1,4 дюйма на верхней панели, отображающим уведомления о вызовах и входящих сообщениях. Внутри — крупные кнопки с хорошо различимыми цифрами, которые наверняка оценят пожилые родственники.Защищенный мобильник нужен не только для работы на стройке или турпоходов — случайно уронить или утопить свой аппарат можно даже в квартире. Ulefone Armor Flip защищен по стандартам IP68/IP69K и MIL-STD-810G: он способен выдержать получасовой сеанс дайвинга на глубине до полутора метров, перепады температуры и даже падение на твёрдую поверхность. Живучесть устройства производитель показал на видео.О стоимости новинки пока неизвестно.