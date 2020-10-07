Ulefone Armor X8 представляет собой защищенный телефон начального уровня

Производитель прочных телефонов Ulefone за долгие годы заработал репутацию производителя надежных защищенных смартфонов. Ulefone Armor X8 - это последнее предложение бренда, которое, несмотря на то, что является недорогой моделью, не ставит под угрозу надежность.

Ulefone Armor X8 оснащен 5,7-дюймовым ЖК-экраном с разрешением HD +. Устройство оснащено MediaTek Helio A25 с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Для фотографии Armor X8 содержит тройную камеру, состоящую из основной камеры на 13 МП и двух модулей на 2 МП для макросъемки и данных глубины. Телефон работает под управлением Android 10 и питается от аккумулятора емкостью 5080 мАч.

С физической стороны корпус Armor X8 сделан из пластика и снабжен резиновыми прокладками для дополнительной защиты от воды.

С левой стороны есть программируемая клавиша для быстрого переключения, а также разъем для наушников и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Также смартфон получил рейтинги IP68 / IP69K / MIL-STD-810G и выдерживает удары, падения, вибрацию и экстремальные температуры.

Ulefone Armor X8 продается по цене 180 долларов.