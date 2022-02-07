Ulefone Power Armor 14 испытали на время автономной работы

Напомним, что новинка оснащается батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт и беспроводной на15 Вт , восьмиядерной платформой MediaTek Helio G35, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 6,52-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом для 16-Мп селфи-камеры, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 20 Мп, дактилоскопическим сенсором в клавише включения, модулем NFC для бесконтактной оплаты, поддержкой FM-радио без гарнитуры и предустановленной ОС Android 11.