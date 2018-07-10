Ulefone X смартфон с новейшими технологиями

Компания Ulefone выпустит смартфон в традициях новейшего времени. Гаджет поддерживает работу с двумя SIM-картами. Что касается питания, то батарея устройства имеет емкость 3300 мАч и может заряжаться по беспроводной технологии.Главная камера девайса состоит из двух блоков оптики с разрешением 16 МП и 5 МП. Камера для селфи получила оптический модуль, обеспечивающий четкость 13 МП. Кроме того, в аппарате реализована функция распознавания владельца по лицу.Программным интерфейсом служит самая свежая версия Android Oreo. Аппаратная часть собрана на базе 8-ядерного мобильного чипсета MediaTek MT 6763. В арсенале памяти 4 ГБ ОЗУ и флэш-массив объемом 64 ГБ. Аудиосистема имеет в своей основе выделенный звуковой чип AW8736. О стоимости смартфона пока неизвестно.