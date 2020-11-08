Ulefone скоро выпустит защищенный смартфон Armor 10 5G

Компания Ulefone скоро выпустит защищенный смартфон Armor 10 5G.

Этот смартфон станет первым в мире защищенным смартфоном, который будет предлагать надежность и возможность подключения 5G. Ulefone Armor 10 5G работает под управлением ОС Android 10, чтобы пользователи могли пользоваться новейшей компоновкой и функциями.

Смартфон работает на флагманском чипсете MediaTek Dimensity 800 5G для поддержки высокоскоростного Интернета. Новинка имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает удобную и эффективную многозадачность. Также флагман Ulefone оснащен 6,67-дюймовым перфорированным дисплеем FHD+.

Основная камера устройства получила четыре модуля, состоящей из основного модуля на 64 МП, широкоугольного объектива на 8 МП, макрообъектива на 5 МП и датчика глубины 2 МП. Фронтальная камера свою очередь получила 16 МП. Ulefone Armor 10 5G имеет массивную батарею емкостью 5800 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 15 ВТ. А ещё этот смартфон 5G поддерживает NFC и Google Pay, четырехкратную глобальную навигационную систему и многое другое.
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