Ulefone выпустила бюджетный телефон Note 6T

Ulefone выпустила новейший смартфон Note 6T. Этот бюджетный телефон унаследовал все лучшие функции Note 6, но получил улучшенные обновления и функции. В Note 6T компания Ulefone сосредоточилась на улучшении производительности и мощности, улучшая пользовательский опыт и предоставляя вам большую ценность.

Смартфон оснащен 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ в ультратонком и легком корпусе. Телефон толщиной 8,5 мм весит всего 155 г, что делает его очень легким и удобным в использовании. Кроме того, компактный и сбалансированный дизайн позволяет легко работать одной рукой и легко носить с собой в кармане или сумочке.

В отличие от Note 6 с чипсетом Unisoc, Ulefone Note 6T оснащен четырехъядерным процессором MediaTek MT6761, 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти с возможностью расширения до 128 ГБ. Это отличное обновление по сравнению с 1 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ в Note 6. Задняя камера также была обновлена ​​с 5 до 13 МП, а для ваших селфи у вас есть датчик на 5 МП спереди.

Ulefone Note 6T питается от аккумулятора емкостью 3300 мАч, которого достаточно для ежедневного серфинга и просмотра контента. С новейшей платформой ОС Android 12 Ulefone Note 6T предлагает вам лучший и безопасный пользовательский интерфейс по сравнению с Note 6. Другие интересные функции включают разблокировку лица, систему Quad Navigation, Bluetooth v5.0, разъем для наушников.