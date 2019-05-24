Ультра бюджетник Samsung Galaxy A10e готов к выходу

2019-05-24, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Samsung Galaxy A10e; [33]
Samsung собирается выпустить самую дешёвую модуль A-серии — Galaxy A10e. Новинка, похоже, уже готова к анонсу.

Смартфон заметили в базе данных американского сертификационного агентства FCC c номером модели SM-A102U. Характеристик в документах нет, кроме объёма аккумулятора — 3000 мАч.

Если верить слухам, устройство оснастят чипом MediaTek Helio P22 и 6.2-дюймовым Infinity-V IPS LCD-экраном с каплевидным вырезом и разрешением HD+. Аппарат также получит одну основную камеру, 2/3 ГБ ОЗУ и, скорее всего, 16/32 ГБ ПЗУ. Работать смартфон будет на Android 9 Pie с фирменной оболочкой Samsung.

Так как Galaxy A10e уже прошёл все возможные сертификации, то его дебют уже не за горами. С большой долей вероятности, его стоит ждать в начале лета с ценником $90-100.

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