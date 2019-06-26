Ультрабюджетный смартфон Nokia 1 получил обновление Android Pie

В начале июня прошивку Android Pie получил смартфон Nokia 3 (2017), а сейчас обновление выпустили для ультрабюджетника Nokia 1.

Аппарат уже начал получат новую ОС. Об это сообщил глава по продуктам компании Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) у себя в Twitter. В обновлении разработчики уменьшили размер системы на 500 МБ, кроме этого добавили некоторые новые облегчённые приложение Google GO и несколько функций. Например, Adaptive Battery, Adaptive Brightness и Digital Wellbeing для отслеживания времени потраченного на смартфон.

Смартфон продаётся в нескольких расцветках с ценником в $85.