Ультрабюджетный смартфон Panasonic P95 оценен в $75

Компания Panasonic представила в Индии смартфон начального уровня P95, цена которого составит 75 долларов. За эти деньги пользователю предлагают 5-дюймовый дисплей с разрешением 1280:720 пикселей, четырехъядерный процессор Snapdragon 212, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, слот для карт microSD объемом до 128 ГБ, 8 Мп основную камеру со светодиодной вспышкой, 5 Мп фронтальную камеру, поддержку LTE, интерфейсы Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11n, а также аккумулятор на 2300 мАч. Работает смартфон под управлением операционной системы Android Nougat 7.1.2.