Ультрабюджетный смартфон Redmi 7A

Суббренд Xiaomi ультрабюджетное устройство Redmi 7A.

Новинку заметили в базе данных китайского сертификационного агентства TENAA. Судя по опубликованным снимкам, аппарат получит пластиковый корпус и широкоформатный дисплей 18:9 без выреза. В верхней части устройства виднеется разговорный динамик и фронтальная камера, а в нижней — надпись Redmi. На задней стороне смартфона есть основная камера с одним модулем и LED-вспышка.

К сожалению, характеристики аппарата сертификация не раскрывает. Смартфон должны представить уже в ближайшее время с ценником меньше 100 долларов США.