Ультрабук Chuwi Larkbook оценен в $430

Компания Chuwi объявила о том, что ультратонкий ноутбук Larkbook появится в продаже 15 декабря по цене в 430 долларов. Новинка оснащается 13,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1080 пикселей, корпусом из алюминиево-магниевого сплава массой 1 кг и толщиной 11,9 мм, аппаратной платформой Intel Gemini Lake Refresh с четырехъядерным чипом Celeron N4120 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графикой Intel UHD 600 (многоядерная производительность процессора выше предыдущего поколения Intel N3350 на 95%), акустической системой из четырёх динамиков с поддержкой DTS, а также предустановленной операционной системой Windows 10 Home.