Ультракороткофокусный лазерный проектор 4K от Samsung за $ 6500

Samsung выпустила ультракороткофокусный лазерный проектор 4K со сроком службы лампы более 20000 часов.

The Premiere - первый в мире проектор HDR10 +, доступный для размеров экрана 130 и 120 дюймов, модель LSP9T и LSP7T.

Старшая модель LSP9T получила технологию тройного лазера, и Samsung заявляет о максимальной яркости 2800 ANSI люмен и 147% гамме DCI-P3. Младшая LSP7T также основана на лазере, но имеет более низкую пиковую яркость 2200 люмен и покрытие P3 83%.

Само устройство имеет белый корпус с тканевой отделкой по краям. Поскольку это проектор UST, его можно разместить прямо перед стеной или экраном. Проектор имеет множество функций, включая платформу Smart TV на базе Tizen, функцию Tap View и дублирование экрана. А для потокового видео, таких как Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video и YouTube владельцу не обязательно подключать проектор к внешнему плееру. Также, есть режим Filmmaker для тех, кто ищет простой способ сохранить кинематографический вид фильмов и телешоу, также доступен.

Для звука используются низкочастотные динамики 40 Вт и технология Samsung Acoustic Beam. Старшая модель оценена в $ 6500, а младшая в $3500.