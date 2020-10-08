Ультракороткофокусный лазерный проектор 4K от Samsung за $ 6500

Samsung выпустила ультракороткофокусный лазерный проектор 4K со сроком службы лампы более 20000 часов.

The Premiere - первый в мире проектор HDR10 +, доступный для размеров экрана 130 и 120 дюймов, модель LSP9T и LSP7T.

Старшая модель LSP9T получила технологию тройного лазера, и Samsung заявляет о максимальной яркости 2800 ANSI люмен и 147% гамме DCI-P3. Младшая LSP7T также основана на лазере, но имеет более низкую пиковую яркость 2200 люмен и покрытие P3 83%.

Само устройство имеет белый корпус с тканевой отделкой по краям. Поскольку это проектор UST, его можно разместить прямо перед стеной или экраном. Проектор имеет множество функций, включая платформу Smart TV на базе Tizen, функцию Tap View и дублирование экрана. А для потокового видео, таких как Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video и YouTube владельцу не обязательно подключать проектор к внешнему плееру. Также, есть режим Filmmaker для тех, кто ищет простой способ сохранить кинематографический вид фильмов и телешоу, также доступен.

Для звука используются низкочастотные динамики 40 Вт и технология Samsung Acoustic Beam. Старшая модель оценена в $ 6500, а младшая в $3500.
Комментарии и отзывы Samsung LSP9T и LSP7T
Обзоры:
Лучший монитор для учёбы. Xiaomi Mi Display 23.8Лучший монитор для учёбы. Xiaomi Mi Display 23.8"
Обзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 ГцОбзор Acer Nitro XV273KPbmiipphzx. Игровой монитор с IPS 144 Гц
Лучший телевизор для Xbox Series X. Philips 50PUS8505 50Лучший телевизор для Xbox Series X. Philips 50PUS8505 50"
Новости:
Представлен портативный беспроводной 4K-монитор AirView2

На Kickstarter стартовала кампания по сбору средств на портативный монитор AirView2, который ориентирован...
Gigabyte анонсировала новые игровые мониторы со встроенным KVM

Компания Gigabyte анонсировала новую линейку игровых мониторов со встроенным KVM, предназначенных для пов...
Игровой монитор ASUS ROG Strix XG32VC получил порт USB Type-C

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ROG Strix XG32VC, которая получила 31,5-дюй...
Обзор Biostar B550GTA. Материнская плата для AMD RyzenОбзор Biostar B550GTA. Материнская плата для AMD Ryzen
Лучшая соковыжималка. Kitfort KT-1112Лучшая соковыжималка. Kitfort KT-1112
Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090
Обзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работуОбзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работу
Лучшие портативные колонки. Sony SRS-XB21Лучшие портативные колонки. Sony SRS-XB21
Cougar представила корпус Gemini T Pro...
Cougar представила корпус Gemini T ProCougar представила корпус Gemini T Pro. Корпус формата Mid-Tower отличается открывающимися на распашку бо...
Motorola Razr 5G TUV получит быструю зар...
Motorola Razr 5G TUV получит быструю зарВокруг смартфона Motorola Razr 5G TUV ходит очень много различной информации, но никто точно не может ска...
Подбираем чехол для iPhone 12 Pro...
Подбираем чехол для iPhone 12 ProДостаточно часто пользователи спрашивают нас о том, зачем ...
Выбираем аксессуары для Samsung Gear Fit...
Выбираем аксессуары для Samsung Gear FitОчень часто пользователи после приобретения умных часов задаются вопросом о том, какие ...
Опубликовано видео разборки ASUS ZenFone...
Опубликовано видео разборки ASUS ZenFoneВ сети появилось подробное видео разборки одного из самых любопытных флагманских смартфонов года – ASUS Z...
Появились первые изображения материнских...
Появились первые изображения материнскихФотографиями новых материнских плат чипсета A520 от ASRock поделился портал Videocards. На данный момент ...
Планшет iPad Air 4 будет стоить 650 долл...
Планшет iPad Air 4 будет стоить 650 доллСетевые источники поделились новой порцией подробностей о планшетах Apple iPad Air 4, выход которых ожида...
NZXT выпустила бюджетные системы Starter...
NZXT выпустила бюджетные системы StarterКомпания NZXT объявила об обновлении готовых настольных компьютеров серии Starter PC. Компания добавила в...
Nubia Red Magic 5S получит кнопки с част...
Nubia Red Magic 5S получит кнопки с частРуководитель компании Nubia Ни Фей поделился новыми подробностями об игровом смартфоне Nubia Red Magic 5S...
Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноут...
Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноутВ начале лета AOC представила новые мониторы в рамках линейки P2, ориентированные на бизнес сегмент. Вклю...
Последняя версия G-Shock GMW-B5000 в кор...
Последняя версия G-Shock GMW-B5000 в корПоклонники квадратных часов G-Shocks теперь могут с нетерпением ждать новой модели. Это новый GMW-B5000-T...
HP представила свой последний ноутбук дл...
HP представила свой последний ноутбук длКомпания HP представила свой последний ноутбук, предназначенный для малого и среднего бизнеса, который ра...
Обзор ONYX Kon-Tiki. Ридер с увеличенной диагональю экранаОбзор ONYX Kon-Tiki. Ридер с увеличенной диагональю экрана
Обзор A4Tech Bloody G530S. Игровые наушники с шумоподавлением микрофонаОбзор A4Tech Bloody G530S. Игровые наушники с шумоподавлением микрофона
Обзор Tecno Hipods H1. Наушники TWS с Bluetooth 5.0Обзор Tecno Hipods H1. Наушники TWS с Bluetooth 5.0
Обзор Xiaomi Mi AIoT Router AC2350. Гигабитный роутер с дополнительной антенной для Обзор Xiaomi Mi AIoT Router AC2350. Гигабитный роутер с дополнительной антенной для "умного дома"
Обзор CARCAM HYBRID 2s Signature. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор CARCAM HYBRID 2s Signature. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor